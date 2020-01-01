Conduit flexible pour distribution aéraulique

Les conduits flexibles sont essentiels pour raccorder facilement les équipements de ventilation, même dans les configurations complexes ou exiguës. Leur souplesse permet de contourner les obstacles sans modifier les performances aérauliques. Disponibles en différentes sections et matériaux (aluminium, PVC, isolés ou non), ils sont utilisés dans les logements, locaux tertiaires ou installations temporaires. Leur pose rapide en fait une solution économique pour la distribution de l’air. Retrouvez une sélection adaptée à tous types de réseaux aérauliques.