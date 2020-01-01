Conduit isolé préfabriqué pour distribution aéraulique

Les conduits isolés préfabriqués permettent d’assurer simultanément la distribution d’air et l’isolation thermique ou acoustique des réseaux aérauliques. Fabriqués en atelier, ils garantissent une qualité constante, un gain de temps sur chantier et une pose facilitée. Particulièrement adaptés aux bâtiments soumis à des exigences de performance énergétique, ces conduits limitent les déperditions thermiques et réduisent les nuisances sonores. Disponibles en plusieurs dimensions et finitions, ils répondent aux attentes des professionnels pour des installations fiables et durables.