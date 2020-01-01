Convertisseur, onduleur

​Les convertisseurs et onduleurs sont des dispositifs essentiels dans les installations électriques, permettant la transformation efficace de l'énergie électrique. Les convertisseurs modifient les caractéristiques du courant, par exemple en convertissant le courant continu (DC) en courant alternatif (AC) ou en adaptant les niveaux de tension. Les onduleurs, quant à eux, transforment spécifiquement le courant continu en courant alternatif, facilitant l'alimentation d'appareils fonctionnant en AC à partir de sources DC, telles que des batteries ou des panneaux solaires. Ces équipements sont indispensables pour assurer la compatibilité entre différentes sources d'énergie et les appareils électriques, garantissant ainsi une alimentation stable et fiable. Découvrez notre sélection de convertisseurs et onduleurs, alliant performance, fiabilité et conformité aux normes en vigueur, pour optimiser vos installations électriques.