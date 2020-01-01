Le cordage occupe une place incontournable sur les chantiers du bâtiment pour les opérations de levage, d’arrimage ou de sécurisation. Fabriqué en fibres naturelles ou synthétiques, il se décline selon les usages : haute résistance à la traction, bonne tenue aux intempéries ou souplesse de manipulation. Que ce soit pour sécuriser des charges, délimiter une zone ou faciliter certaines manœuvres en hauteur, le choix du bon cordage est un gage d’efficacité et de sécurité. Les artisans, conducteurs de travaux et entreprises du BTP trouveront dans cette sélection des produits adaptés à leurs contraintes de terrain. Explorez les solutions proposées pour répondre à vos besoins métiers.