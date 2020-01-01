Corniche, balustrade, bandeau, colonne

Les corniches, balustrades, bandeaux et colonnes sont des éléments architecturaux qui apportent du caractère et de l'élégance aux façades des bâtiments. Utilisés en construction neuve comme en rénovation, ils permettent de souligner les lignes architecturales, d'encadrer les ouvertures ou de rythmer les volumes. Fabriqués en matériaux durables tels que le béton, la pierre reconstituée ou le composite, ces éléments préfabriqués offrent une grande variété de styles et de finitions pour s'adapter à tous les projets, qu'ils soient traditionnels ou contemporains. En plus de leur fonction esthétique, ils peuvent également contribuer à la protection des façades contre les intempéries. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de corniches, balustrades, bandeaux et colonnes conçus pour allier esthétique, durabilité et facilité de mise en œuvre.​​