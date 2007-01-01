La cornière est un profilé métallique en forme de L, utilisé pour renforcer les angles, réaliser des cadres ou créer des structures simples. Elle est fabriquée en acier, aluminium ou inox selon les contraintes du chantier. Sa forme lui confère une excellente résistance à la torsion et à la flexion. Utilisée dans le bâtiment, la métallerie ou l’agencement, la cornière permet aussi de protéger les bords ou d'assurer la stabilité d’éléments assemblés. Disponible en plusieurs dimensions, elle se soude, se perce et se découpe facilement. Explorez les références disponibles pour vos applications structurelles ou de finition.