La couche d’impression de fond ou primaire est un produit stratégique dans les projets de peinture et de revêtement. Utilisée en amont, elle assure une adhérence optimale, une meilleure uniformité des finitions et une durabilité renforcée des surfaces traitées. Adaptée aux murs, plafonds, boiseries, sols ou façades, cette couche d’impression convient à divers supports : plâtre, béton, placoplâtre, bois ou métal. Elle stabilise les supports poreux, limite les migrations de substances (tannins, poussières, résidus) et prépare activement la surface pour la couche décorative suivante.

Sur cette page, découvrez des primaires professionnels polyvalents, conçus pour optimiser la qualité des finitions peintures, enduits ou revêtements techniques. Chaque fiche produit détaille les performances clés : temps de séchage, couvrance, compatibilité support, résistance, et conditions de mise en œuvre.

Consultez les solutions listées pour sélectionner le primaire le plus adapté à votre chantier et garantir une exécution soignée, durable et sans défaut.