Cour anglaise, saut de loup

Les cours anglaises, également appelées sauts-de-loup, sont des aménagements extérieurs conçus pour apporter lumière naturelle et ventilation aux pièces en sous-sol, telles que caves, garages ou souplex. En créant un espace dégagé devant une fenêtre enterrée, elles permettent d'améliorer le confort et l'habitabilité des espaces semi-enterrés. Disponibles en matériaux résistants comme le polypropylène renforcé de fibres de verre ou le béton, ces structures sont équipées de grilles de protection et de systèmes de drainage pour assurer l'étanchéité et la sécurité. Des accessoires tels que rehausses, siphons ou couvercles complètent l'installation pour une adaptation optimale à chaque configuration. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection de cours anglaises et sauts-de-loup adaptés aux exigences des constructions neuves ou en rénovation, alliant fonctionnalité, durabilité et esthétisme.