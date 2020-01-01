La crépine est un composant indispensable pour protéger les réseaux hydrauliques et les équipements de pompage contre les impuretés solides présentes dans l’eau. Placée à l’extrémité d’un tuyau d’aspiration, elle agit comme un filtre grossier empêchant l’entrée de débris susceptibles d’endommager les pompes, vannes ou compteurs. Utilisée dans les installations de relevage, les systèmes de surpression ou d’irrigation, la crépine assure la sécurité et la longévité des équipements en limitant les risques d’obstruction et d’usure prématurée. Disponible en différents matériaux (inox, laiton, plastique) et formats, elle s’adapte aux contraintes spécifiques des chantiers. Pour les professionnels du bâtiment, c’est une solution technique simple et efficace, adaptée aussi bien aux projets de construction qu’à la rénovation. Sur cette page, découvrez une sélection de crépines performantes, conçues pour un usage fiable et durable.