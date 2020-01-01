Croisillon pour robinetterie sanitaire

Les croisillons pour robinetterie sanitaire sont des éléments de commande utilisés pour ouvrir ou fermer l’arrivée d’eau chaude et froide sur les robinets mélangeurs. Leur forme en croix assure une excellente prise en main et permet un réglage précis du débit, même dans des environnements humides ou glissants. Robustes et souvent interchangeables, ces accessoires sont conçus pour s’adapter à de nombreux modèles de robinetterie, en rénovation comme en neuf. Disponibles en différents matériaux (métal, laiton, plastique renforcé) et finitions (chromé, mat, coloré), ils répondent à des critères esthétiques autant que fonctionnels. Les professionnels du bâtiment apprécient leur fiabilité, leur durabilité et leur facilité de remplacement. Sur cette page, explorez une sélection de croisillons techniques adaptés aux besoins des chantiers sanitaires, qu’il s’agisse de maintenance, d’équipement ou de personnalisation.