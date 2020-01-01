Dalle et panneau mural en liège

Le liège mural, sous forme de dalle ou panneau, est un revêtement décoratif et isolant idéal pour les espaces intérieurs. Naturel, renouvelable et léger, il se distingue par ses qualités d’isolation phonique et thermique, tout en apportant une ambiance chaleureuse. Antistatique, résistant à l’humidité et facile à poser, il convient aux logements, bureaux ou salles polyvalentes. Le liège mural se décline en teintes, motifs et formats variés, pour allier performance et design. Explorez ici les solutions professionnelles à base de liège.