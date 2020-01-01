Le panneau mural intérieur offre aux professionnels du BTP une alternative technique et décorative au carrelage ou au papier peint. Adaptés aux milieux humides (salles de bains, cuisines, sanitaires), ces panneaux en PVC rigide, stratifié haute pression ou composite garantissent une surface étanche, sans joint, facile à nettoyer et résistant à l’usure. Certains modèles sont super lessivables, lavables et conformes aux normes HACCP pour les usages alimentaires ou hospitaliers. Ils se posent facilement, sans gros œuvre, sur carrelage existant ou placo, avec un rendu esthétique personnalisé : effet pierre, bois, béton ou textures 3D. Parcourez notre sélection de solutions murales durables et esthétiques pour tous les projets professionnels. Ce revêtement mural offre robustesse, hygiène et facilité d’entretien sur vos chantiers.