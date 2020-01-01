Dalle et plot support de dalle amovible

Les dalles et plots supports de dalle amovible sont des solutions pratiques et performantes pour la réalisation de terrasses, toitures accessibles ou planchers techniques. Le système associe des plots réglables, généralement en polypropylène, à des dalles en béton, pierre, céramique ou bois, permettant une pose surélevée, stable et parfaitement nivelée. Cette technique facilite l’écoulement des eaux de pluie et limite les problèmes d’humidité. Elle offre également un accès aisé aux réseaux techniques situés sous la surface, tout en garantissant une esthétique soignée et durable. Modulables et simples à mettre en œuvre, les plots s’adaptent à différents formats et hauteurs, répondant aux exigences des chantiers neufs comme de rénovation. Parcourez les solutions proposées pour sélectionner le système dalle et plot le mieux adapté à vos projets.