La protection d’étanchéité est indispensable pour préserver l’intégrité et la durabilité des systèmes d’étanchéité appliqués sur les toitures, terrasses ou balcons. Ces dispositifs protègent les membranes bitumineuses, synthétiques ou liquides contre les agressions mécaniques, les UV, les variations de température et les sollicitations liées à l’usage ou à l’entretien. Plaques de protection, dalles sur plots, graviers, revêtements en résine ou films spécifiques sont autant de solutions permettant de renforcer les performances du complexe d’étanchéité. Certaines protections offrent également une fonction décorative ou antidérapante pour les surfaces accessibles. Retrouvez ici une sélection de produits techniques conçus pour garantir la longévité et l’efficacité des systèmes d’étanchéité, en neuf comme en rénovation.