Dalle ou carrelage absorbant acoustique
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Les dalles et carrelages absorbants acoustiques réduisent les nuisances sonores dans les bâtiments collectifs, ERP ou tertiaires. Intégrant une sous-couche isolante ou un traitement acoustique, ils amortissent les bruits d’impact et les résonances. Faciles à poser, durables et esthétiques, ils conviennent aux espaces de circulation, bureaux ou établissements scolaires. Ces solutions associent finition décorative et confort phonique, en conformité avec les normes acoustiques en vigueur.