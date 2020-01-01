Isolant thermique et absorbant acoustique

Les isolants thermo-acoustiques combinent performance thermique et atténuation sonore pour améliorer le confort global des bâtiments. Disponibles en panneaux, rouleaux ou mousses, ils sont utilisés dans les murs, toitures, planchers et cloisons. Parmi les matériaux courants figurent la laine de roche, la laine de verre, le polyuréthane, le polystyrène, ainsi que des solutions biosourcées comme le coton recyclé ou la ouate de cellulose. Ces produits répondent aux exigences des réglementations thermiques et acoustiques en vigueur, offrant une isolation efficace contre les déperditions de chaleur et les nuisances sonores. Le choix de l'isolant dépend des performances souhaitées, de la configuration du bâtiment et des contraintes spécifiques du chantier.