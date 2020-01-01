Dalle textile

Les dalles textiles sont une alternative modulable à la moquette traditionnelle, idéales pour les espaces tertiaires, open spaces ou zones à réaménager. Faciles à poser, remplacer et entretenir, elles permettent une grande flexibilité dans l’agencement intérieur. Composées de fibres résistantes, les dalles assurent un confort acoustique, une bonne isolation et répondent aux normes feu et trafic intense. Elles existent dans de nombreux formats, textures et coloris, pour une intégration esthétique dans tous types d’environnements. Ce type de revêtement textile convient particulièrement aux zones nécessitant un accès au plancher technique ou une rénovation rapide sans immobiliser les locaux. Parcourez les solutions disponibles pour trouver les dalles adaptées à vos contraintes de chantier.