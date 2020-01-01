Le revêtement de sol textile offre confort, isolation et esthétique pour de nombreux espaces tertiaires, résidentiels ou hôteliers. Qu’il s’agisse de moquettes en dalles, en rouleaux ou de fibres techniques tissées, ces solutions s’adaptent aux contraintes d’usage tout en apportant une touche chaleureuse à l’aménagement intérieur. Les revêtements textiles permettent aussi une bonne isolation acoustique et thermique, tout en répondant à des exigences en matière de résistance au trafic ou de classement feu. Faciles à poser et à entretenir, certains modèles sont conçus pour être recyclables ou fabriqués à partir de matériaux biosourcés. Parcourez les solutions listées pour trouver le revêtement textile le mieux adapté à votre projet, selon l’usage, le design recherché et les performances attendues.