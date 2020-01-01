Le dispositif anti-bélier est conçu pour protéger les installations sanitaires contre les coups de bélier, ces surpressions brutales causées par la fermeture rapide d’une vanne ou d’un robinet. Invisibles mais potentiellement destructeurs, ces chocs hydrauliques peuvent provoquer des bruits dans les canalisations, des fuites, voire endommager durablement les réseaux d'eau. Le rôle de l’anti-bélier est d’absorber cette onde de choc grâce à une chambre à air ou un système à membrane, préservant ainsi la durabilité des installations. Facile à installer, il s’intègre sur les réseaux domestiques, collectifs ou industriels, en neuf comme en rénovation. Pour les professionnels du bâtiment, c’est un élément de sécurité à ne pas négliger pour garantir la fiabilité et le confort des équipements sanitaires. Sur cette page, retrouvez une sélection de dispositifs anti-bélier performants et conformes aux exigences techniques du secteur.