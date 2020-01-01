Dispositif anti-colmatage de couche drainante

Les dispositifs anti-colmatage de couche drainante sont conçus pour préserver l’efficacité des systèmes de drainage en toiture-terrasse, fondation, voirie ou espace paysager. Ils empêchent le colmatage des couches filtrantes par les particules fines, prolongeant ainsi la performance des drains et la durabilité de l’ouvrage. Souvent constitués de géotextiles, filets tridimensionnels ou grilles filtrantes, ces produits permettent à l’eau de circuler librement tout en bloquant les éléments solides. Adaptés aux configurations horizontales ou inclinées, ils s’intègrent facilement dans les systèmes d’étanchéité et de gestion des eaux pluviales. Résistants à la compression, aux agents chimiques et aux racines, ils assurent une protection durable. Découvrez ici une sélection de solutions professionnelles contre le colmatage des couches drainantes.