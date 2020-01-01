La distribution et commande de puissance MT-BT (moyenne et basse tension) regroupe les équipements essentiels à la gestion de l’énergie électrique dans les bâtiments industriels, tertiaires ou résidentiels. Elle comprend les tableaux de répartition, disjoncteurs, interrupteurs-sectionneurs, contacteurs ou transformateurs assurant la sécurité, le contrôle et la continuité d’alimentation. Ces systèmes permettent d’optimiser le pilotage des installations électriques tout en protégeant les utilisateurs et les équipements. En moyenne tension (MT), ils sont utilisés dans les postes de transformation ou les sites industriels. En basse tension (BT), ils assurent la distribution finale dans les bâtiments. Fiables, conformes aux normes en vigueur, et souvent modulaires, ces solutions sont conçues pour s’intégrer facilement aux architectures électriques modernes. Consulte ici une sélection de matériels adaptés aux exigences du BTP.