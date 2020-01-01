La domotique pour habitat individuel permet d’automatiser et de piloter à distance les équipements d’un logement : chauffage, éclairage, volets, alarme, etc. Ces systèmes connectés apportent confort, sécurité et économies d’énergie au quotidien. Grâce à des scénarios programmables et une interface intuitive, l’habitat devient plus intelligent et plus réactif aux besoins des occupants. Compatible avec les installations neuves ou en rénovation, la domotique s’intègre facilement aux projets de construction moderne. Parcourez les solutions disponibles pour équiper vos chantiers résidentiels avec efficacité.