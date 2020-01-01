La douille de lampage est un composant essentiel pour assurer le raccordement électrique des sources lumineuses dans les installations d’éclairage intérieur ou extérieur. Elle permet de fixer et d’alimenter les ampoules en toute sécurité, tout en garantissant la compatibilité avec différents types de culots (E27, E14, B22, GU10, etc.). Utilisée dans les bâtiments résidentiels, les locaux tertiaires ou les infrastructures industrielles, la douille de lampage se décline en plusieurs matériaux (porcelaine, plastique, métal), avec ou sans système de fixation ou de verrouillage, selon les contraintes techniques. Certaines versions sont résistantes à la chaleur, aux projections d’eau ou aux environnements ATEX. Facile à installer, elle assure un bon maintien et une connexion fiable. Ce composant simple mais indispensable garantit sécurité, performance et longévité aux installations d’éclairage. Retrouvez ici les modèles adaptés à vos besoins.