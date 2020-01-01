Drain pour assèchement des murs

Les drains pour assèchement des murs permettent de canaliser l’humidité présente dans les parois et de l’évacuer vers un point de drainage. Ce procédé physique, souvent utilisé en complément d’une imperméabilisation ou d’un traitement de surface, améliore l’assainissement des murs enterrés, des caves ou des fondations. Faciles à mettre en œuvre, ces systèmes garantissent un assèchement progressif et durable, tout en réduisant les risques de décollement d’enduit ou de moisissures. Explorez les solutions techniques proposées pour vos chantiers d’assainissement.