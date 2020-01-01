Durcisseur de pierre, minéralisant

Les durcisseurs de pierre et minéralisants sont des solutions techniques conçues pour renforcer la cohésion des matériaux minéraux en profondeur. Appliqués sur des surfaces poreuses comme la pierre naturelle, le béton, la terre cuite ou les enduits, ils permettent de consolider les supports, de réduire la poussière et d’augmenter la résistance à l’usure et aux intempéries. Ces produits sont particulièrement recommandés en rénovation, pour stabiliser des matériaux anciens, friables ou dégradés, tout en respectant leur aspect d’origine. Utilisables en intérieur comme en extérieur, ils constituent une alternative durable aux traitements de surface classiques. Consultez les références disponibles pour sélectionner la solution adaptée à votre support et à vos contraintes chantier.