Echelle de meunier

L’échelle de meunier est une solution compacte d’accès vertical, idéale pour les espaces réduits ou les mezzanines. Plus raide qu’un escalier classique, elle se compose généralement de deux limons et de marches sans contremarche. Utilisée dans les logements, ateliers ou combles, elle permet un gain de place considérable tout en restant fonctionnelle. Fabriquée en bois ou en métal, elle peut être droite ou légèrement inclinée selon les contraintes du chantier. Légère et facile à poser, elle est souvent choisie pour son esthétisme épuré et sa simplicité de mise en œuvre. Retrouvez ici une sélection de modèles robustes, adaptés aux besoins des professionnels.