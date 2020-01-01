Les escaliers sont des éléments centraux dans l’aménagement vertical des bâtiments, alliant fonctionnalité, sécurité et esthétique. Disponibles en colimaçon, droits, quart tournant ou hélicoïdal, ils s’adaptent à tous types de constructions : résidentiel, tertiaire, ERP ou industriels. En bois, métal, béton ou verre, chaque matériau révèle un style unique tout en respectant les normes de sécurité (garde-corps, antidérapance, résistance au feu). Les escaliers techniques ou modulaires facilitent la pose et l’entretien, tandis que les solutions design valorisent l’intérieur. Ils contribuent aussi à l’accessibilité, avec des options pour PMR ou utilisation fréquente. Parcourez cette page pour découvrir des escaliers robustes, conformes et esthétiques, conçus pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment, en neuf comme en rénovation.