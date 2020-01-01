Eclairage zénithal, dôme et coupole

L’éclairage zénithal via dômes ou coupoles est une solution efficace pour maximiser l’entrée de lumière naturelle par la toiture. Installés sur bâtiments tertiaires, industriels ou logements collectifs, ces équipements contribuent au confort visuel, à la réduction des besoins en éclairage artificiel et à la performance énergétique. En acrylique, polycarbonate ou verre, ils existent en formats fixes ou ouvrants pour répondre aux contraintes de ventilation ou de désenfumage. Retrouvez ici une sélection technique pour vos chantiers.