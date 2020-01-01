Les écrans de baignoire, pare-douches, cabines d’hydromassage et parois de douche sont des équipements essentiels pour assurer à la fois confort, étanchéité et sécurité dans les espaces d’eau. Conçus pour s’adapter à toutes les configurations (receveurs, baignoires, douches à l’italienne), ils sont disponibles en version fixe, battante, coulissante ou pliante. Fabriqués en verre sécurit, acrylique ou matériaux composites, ces éléments associent résistance, facilité d’entretien et esthétique. Certains modèles intègrent des fonctions bien-être comme la douche hydromassante, les buses orientables ou la chromothérapie. Découvrez notre sélection pensée pour les professionnels du BTP, afin de garantir des installations durables et valorisantes dans les projets résidentiels ou collectifs.