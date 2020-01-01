Elément de remplissage

Les éléments de remplissage sont essentiels pour compléter les systèmes de façade, de toiture ou de menuiserie, assurant à la fois des fonctions esthétiques et techniques. Ils permettent de combler les espaces entre les structures, d'améliorer l'isolation thermique et acoustique, et de renforcer l'étanchéité des ouvrages. Disponibles en divers matériaux tels que le polystyrène expansé (PSE), le polycarbonate, le béton ou le métal, ces composants s'adaptent aux exigences spécifiques de chaque projet. Par exemple, les blocs de PSE, comme le Knauf Geofoam TP, sont utilisés pour alléger les remblais sur sols compressibles ou instables, réduisant les charges sur les structures tout en offrant une bonne résistance thermique. Sur cette page, les professionnels du BTP trouveront une sélection d'éléments de remplissage adaptés à divers usages, garantissant performance, durabilité et conformité aux normes en vigueur.