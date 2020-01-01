Emetteur, récepteur à courant porteur

Les émetteurs et récepteurs à courant porteur utilisent le réseau électrique existant pour transmettre des informations entre les équipements. Sans ajouter de câbles spécifiques, cette technologie permet de piloter à distance l’éclairage, le chauffage, les volets ou les alarmes. Idéal en rénovation, le courant porteur simplifie l’installation de solutions domotiques ou de gestion technique dans les bâtiments. Fiables et économiques, ces dispositifs s’adaptent à de nombreux usages en habitat et tertiaire.