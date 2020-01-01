Réseau, télécommunication

Les réseaux voix, données, images et télécommunication constituent l’épine dorsale des bâtiments modernes. Ils assurent le bon fonctionnement des systèmes de sécurité, d’alarme, de vidéo-surveillance, de contrôle d’accès et de domotique. Performants et robustes, les infrastructures de câblage, fibre optique, Wi‑Fi, LAN, routes IP ou téléphonie permettent une transmission fiable et rapide de l’information. Un réseau bien conçu garantit la continuité des services, la cybersécurité et la flexibilité des installations, en agilité face aux évolutions technologiques et normatives (BIM, IoT). Explorez les solutions proposées — pré‑câblage, armoires, commutateurs, bornes — pour construire une infrastructure adaptée à vos chantiers tertiaires, résidentiels ou industriels.