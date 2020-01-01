Emetteur, récepteur radioélectrique

Les émetteurs et récepteurs radioélectriques permettent une communication sans fil entre les équipements techniques d’un bâtiment. Utilisés pour piloter l’éclairage, les ouvrants, les alarmes ou les automatismes, ils assurent une transmission fiable des commandes sur de longues distances. Parfaitement adaptés à la domotique et aux systèmes de GTB, ils facilitent la mise en œuvre, notamment en rénovation ou sur les sites étendus. Découvrez les solutions disponibles pour intégrer une commande radio efficace et sécurisée.