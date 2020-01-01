Enduit, crépi acoustique et thermique

Les enduits et crépis acoustiques et thermiques améliorent l’isolation des parois tout en offrant une finition décorative. Composés de liants, charges isolantes et granulats spécifiques, ils s’appliquent en façade ou en intérieur, sur murs et plafonds. Ils permettent d’optimiser le confort thermique, de limiter les réverbérations sonores et d’assurer une bonne perméabilité à la vapeur. Une solution esthétique et technique pour combiner isolation, protection et aspect soigné.