L’enduit de lissage pour sol est utilisé pour obtenir une surface parfaitement plane avant la pose d’un revêtement. Il corrige les irrégularités, petits défauts ou porosités des supports neufs ou anciens, qu’ils soient en béton, chape ou carrelage. Ce type de produit garantit un support homogène, améliorant la tenue et l’esthétique des finitions comme le PVC, les moquettes ou les résines. Formulés pour un séchage rapide et une application facile, certains enduits peuvent être auto-lissants ou adaptés à des trafics intenses. Leur bonne adhérence permet de travailler efficacement en neuf comme en rénovation. Parcourez les solutions listées pour trouver l’enduit adapté à vos contraintes de chantier et au revêtement envisagé.