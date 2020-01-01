L’enduit gras pour bois intérieur permet de lisser et uniformiser les supports avant peinture ou laque. Formulé à base d’huiles et de charges fines, il masque les défauts du bois et améliore l’adhérence des finitions. Idéal pour les menuiseries, plinthes ou boiseries, il s’applique facilement en intérieur. Sa texture souple limite les reprises visibles et assure un rendu tendu. Un incontournable pour les professionnels recherchant des finitions haut de gamme sur bois.