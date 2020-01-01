Enduit maigre pour bois intérieur
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L’enduit maigre pour bois intérieur est utilisé pour préparer des surfaces légèrement irrégulières avant finition. Plus sec que l’enduit gras, il convient aux bois neufs ou faiblement poreux. Il comble les petits défauts sans surcharge, assurant un support régulier pour vernis ou peinture. Facile à poncer, il s’applique sur portes, huisseries, moulures ou mobiliers en intérieur. Les professionnels l’apprécient pour son efficacité sur les chantiers soignés nécessitant un rendu précis.