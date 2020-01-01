L’enduit ou crépi extérieur à base de résine associe souplesse, adhérence et durabilité pour protéger les façades contre les fissures, les infiltrations et les chocs thermiques. Grâce à ses liants organiques, il offre une excellente élasticité, ce qui le rend particulièrement adapté aux supports soumis à des mouvements. Sa résistance aux intempéries, aux UV et à la pollution en fait une solution idéale pour les zones urbaines ou exposées. Disponible en différentes finitions et teintes, il assure également un rendu décoratif soigné. Utilisable en maison individuelle comme en logement collectif, il convient à la rénovation comme au neuf. Les professionnels du BTP trouveront ici une sélection de produits performants pour répondre aux contraintes techniques et esthétiques des façades modernes.