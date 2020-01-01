Enduit ou crépi pour maçonnerie extérieure

L’enduit ou crépi pour maçonnerie intérieure est conçu pour protéger, régulariser et valoriser les murs en parpaing, brique ou béton. Il permet de corriger les défauts du support tout en offrant une surface plane et durable. Selon la formulation et la granulométrie choisies, il peut être appliqué manuellement ou mécaniquement, en une ou plusieurs couches. Il assure également une meilleure accroche pour les finitions ultérieures comme la peinture ou les revêtements muraux. Utilisé aussi bien en neuf qu’en rénovation, cet enduit apporte une réponse technique aux exigences d’esthétique, de régularité et de solidité. Idéal pour les logements, les ERP ou les bâtiments tertiaires, il s’adapte à divers environnements intérieurs. Retrouvez ici des solutions professionnelles pour la préparation et la finition des maçonneries intérieures.