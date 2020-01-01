Enduit ou crépi extérieur décoratif
L’enduit ou crépi extérieur décoratif permet d’habiller les façades tout en les protégeant durablement. Il offre une large variété de textures (ribée, grattée, talochée) et de teintes pour s’adapter à tous les styles architecturaux. Outre son rôle esthétique, il agit comme barrière contre les intempéries, les UV et les microfissures. Il peut être utilisé sur de nombreux supports : béton, briques, enduit existant. Certains produits intègrent également des fonctions techniques comme l’imperméabilité, la souplesse ou la résistance à la pollution. Facile à appliquer en neuf comme en rénovation, ce type d’enduit répond aux attentes des maîtres d’ouvrage en quête d’un revêtement à la fois performant et valorisant. Découvrez ici une sélection d’enduits décoratifs pour façades.