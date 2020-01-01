L’enduit ou crépi extérieur décoratif permet d’habiller les façades tout en les protégeant durablement. Il offre une large variété de textures (ribée, grattée, talochée) et de teintes pour s’adapter à tous les styles architecturaux. Outre son rôle esthétique, il agit comme barrière contre les intempéries, les UV et les microfissures. Il peut être utilisé sur de nombreux supports : béton, briques, enduit existant. Certains produits intègrent également des fonctions techniques comme l’imperméabilité, la souplesse ou la résistance à la pollution. Facile à appliquer en neuf comme en rénovation, ce type d’enduit répond aux attentes des maîtres d’ouvrage en quête d’un revêtement à la fois performant et valorisant. Découvrez ici une sélection d’enduits décoratifs pour façades.