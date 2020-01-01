L’enduit ou crépi extérieur hydraulique à base de ciment est reconnu pour sa robustesse et sa résistance aux conditions climatiques extrêmes. Adapté aux façades exposées, il assure une protection durable contre les intempéries, les chocs thermiques et les agressions mécaniques. Sa prise rapide et sa forte adhérence permettent une application efficace sur supports en béton, parpaing ou brique. Il offre également un bon pouvoir couvrant pour masquer les irrégularités des parois. Disponible en différentes finitions (grattée, talochée, projetée), il convient aux constructions neuves comme aux rénovations. Ce type d’enduit est apprécié pour sa durabilité, sa facilité de mise en œuvre et son excellent rapport performance/prix. Retrouvez ici une sélection de solutions ciment pour façades solides et pérennes.