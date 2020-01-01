L’enduit ou crépi extérieur hydraulique à base de plâtre est conçu pour offrir une finition lisse ou texturée tout en assurant une bonne régulation de l’humidité. Utilisé en rénovation comme en construction neuve, il se distingue par sa facilité d’application et son excellente adhérence sur supports préparés. Bien que principalement réservé à certaines zones climatiques sèches ou protégées, il présente des performances intéressantes en termes de correction des irrégularités et de rendu esthétique. Sa prise rapide facilite le travail sur chantier, tout en permettant une finition soignée. Appliqué en une ou plusieurs couches, il peut recevoir une peinture de façade ou rester brut selon le projet. Retrouvez ici des solutions professionnelles adaptées aux travaux spécifiques utilisant des enduits à base de plâtre.