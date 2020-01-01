L’enduit ou crépi extérieur pour amélioration thermique contribue à l’isolation des façades tout en assurant une finition esthétique. Intégrant des charges allégées ou des composants isolants, il améliore les performances thermiques des murs extérieurs sans nécessiter de doublage intérieur. Il permet de réduire les déperditions de chaleur, d’augmenter le confort thermique et de répondre aux exigences des réglementations énergétiques. Adapté aux bâtiments résidentiels ou tertiaires, en neuf ou en rénovation, il s’applique sur maçonnerie, béton ou support isolant selon les cas. En plus de son rôle isolant, il protège des intempéries et valorise les façades par ses finitions variées. Parcourez ici une sélection d’enduits thermiques extérieurs destinés aux professionnels engagés dans la performance énergétique.