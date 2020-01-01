L’enduit ou crépi extérieur pour imperméabilisation protège efficacement les façades contre les infiltrations d’eau tout en laissant respirer les murs. Grâce à sa formulation hydrofuge, il crée une barrière étanche à l’eau de pluie sans bloquer la vapeur d’eau, évitant ainsi les dégradations liées à l’humidité. Appliqué sur béton, briques ou enduits anciens, il convient aux constructions neuves comme aux rénovations. Certains produits renforcent également la résistance aux UV, à la pollution et au développement de mousses ou moisissures. Ce type de revêtement est essentiel pour garantir la longévité des façades, notamment dans les régions exposées. Retrouvez ici une gamme d’enduits techniques conçus pour assurer une protection optimale de l’enveloppe du bâtiment.