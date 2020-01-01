L’enduit ou crépi extérieur pour traitement curatif est destiné à rénover les façades dégradées par l’humidité, les fissures ou la pollution. Enrichi de composants spécifiques, il permet d’assainir les supports en bloquant les remontées capillaires, en fixant les particules friables ou en traitant les micro-organismes. Ce type d’enduit offre une action corrective tout en apportant une protection durable contre les agressions futures. Il s’utilise en rénovation sur béton, pierre, brique ou ancien enduit, après un diagnostic adapté. Les finitions disponibles assurent également un rendu esthétique valorisant. Ces solutions sont plébiscitées dans les projets de réhabilitation ou de mise en conformité de façades. Retrouvez ici des produits techniques pour traiter efficacement les pathologies du bâti extérieur.