L’enduit ou crépi extérieur prêt à l’emploi simplifie les travaux de façade en supprimant les phases de mélange sur chantier. Conditionné sous forme pâteuse ou prête à projeter, il permet un gain de temps considérable tout en garantissant une qualité constante. Adapté aux travaux de rénovation ou de construction neuve, il s’applique sur béton, maçonnerie ou anciens enduits. Selon la formulation, il offre des propriétés variées : imperméabilité, souplesse, résistance à la fissuration ou aux agressions climatiques. Disponible en plusieurs finitions (grattée, talochée, projetée), il s’adapte à l’esthétique du bâtiment. Idéal pour les professionnels recherchant efficacité et régularité, ce type d’enduit assure une mise en œuvre rapide et un rendu durable. Consultez ici notre sélection.