L’enduit ou crépi intérieur à grains courants offre une solution polyvalente pour la mise en œuvre des finitions murales dans tous types de bâtiments. Avec une granulométrie moyenne, il permet de corriger efficacement les défauts du support tout en apportant une texture sobre et régulière. Utilisé sur des surfaces en plâtre, béton ou plaque de plâtre, il assure une bonne accroche et peut être laissé brut ou recouvert d’un revêtement. Appliqué à la main ou à la machine, il convient aussi bien aux chantiers neufs qu’en rénovation. Ce type d’enduit constitue un compromis idéal entre facilité d’application, rendu esthétique et performance. Les professionnels du bâtiment trouveront ici des solutions éprouvées pour optimiser la préparation et la finition des parois intérieures.