Enduit ou crépi pour maçonnerie intérieure

Les enduits et crépis pour maçonnerie intérieure constituent des solutions techniques incontournables pour protéger, uniformiser ou décorer les murs et plafonds. Exécutés en une ou plusieurs couches, ces produits réparent les défauts (fissures, irrégularités) tout en garantissant une adhérence optimale aux revêtements ultérieurs. Adaptés au neuf comme à la rénovation, ils peuvent être à base de chaux, plâtre, ciment ou résines (acrylique, siloxane), avec des textures variées : lisses, talochées, grattées ou structurées. Certains enduits sont également conçus pour réguler l’humidité, limiter les efflorescences ou améliorer le confort thermique et acoustique. Faciles à appliquer à la main ou à la machine, ils répondent aux exigences des projets professionnels en logement collectif, bureaux ou ERP. Retrouvez ici une sélection de produits adaptés aux chantiers du second œuvre, alliant performance et finition soignée.