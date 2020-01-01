L’enduit ou crépi intérieur à grains fins est idéal pour obtenir une finition lisse et homogène sur murs et plafonds. Composé de charges très fines, il permet de masquer les petites irrégularités du support tout en assurant une surface soignée, prête à peindre ou à recevoir un revêtement mural. Apprécié dans les projets de rénovation ou de neuf, il convient parfaitement aux pièces de vie ou aux environnements exigeant un rendu discret et élégant. Facile à appliquer manuellement ou mécaniquement, il offre un bon pouvoir couvrant et un séchage rapide. Ce type d’enduit contribue également à améliorer l’adhérence des finitions décoratives. Retrouvez ici une sélection de produits techniques destinés aux professionnels du BTP pour des chantiers nécessitant précision et esthétisme.