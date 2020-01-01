L’enduit ou crépi intérieur de rebouchage est indispensable pour préparer les surfaces avant finition. Formulé pour combler les trous, fissures ou saignées, il assure une réparation rapide et durable des supports en plâtre, béton ou plaque de plâtre. Sa forte adhérence et sa consistance épaisse permettent une application en couche importante sans retrait. Certains produits sont fibrés ou à prise rapide pour s’adapter aux exigences du chantier. Ils facilitent les interventions ponctuelles ou les reprises localisées avant enduit de lissage ou peinture. Ce type d’enduit est un allié des professionnels pour obtenir une surface parfaitement plane et prête à recevoir une finition soignée. Retrouvez ici une sélection de produits performants pour vos opérations de rebouchage.